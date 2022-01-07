Kastamonu’nun Bozkurt İlçesinde, 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağışın neden olduğu, 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin ardından yıkım kararı verilen binalarla ilgili çalışmalar sürüyor.

Afetin ardından TOKİ tarafından 4 etapta yapılacak 477 konutun ilk iki etabında da çalışmalar başladı.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, sel felaketinin ardından kamu kurumlarının el birliğiyle bölgede çalıştığını söyledi. Bütün kurumların hızla sahaya indiğini, proje çalışmalarının da başlatıldığını vurguladı.

Sel felaketinde ilçelerinin büyük çapta hasar gördüğünü hatırlatan Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, afete maruz kalan yerlerde acil yıkılacak alanlar, ağır hasar görenler ve kentsel dönüşümde yıkım kararı verilen dükkânlar ve konutların yerine, belirlenen alanlarda yenilerinin inşa edilmesi için çalışma yaptığını anlattı.

477 konutun ihalesi yapıldı

Vatandaşların ihtiyacı olan konut ve dükkân sayısına göre Eylül 2021 sonu itibarıyla ihalelere başlandığını belirten Yanık, "Şu ana kadar 4 bölgede TOKİ tarafından konutlarla ilgili ihale gerçekleştirildi. Bu 4 bölgede şu ana kadar 477 konut ihale edilip kesinleşti. Bunlardan ilki olan Eski Sanayi Bölgesi olarak bilinen yerde 128 konutun yapımı için çalışmalara başlandı. Bahçe Mahallesi mevkiinde de 154 konutun inşaatına başlandı" dedi.

Yanık, diğer bölgelerde de kısa süre içinde çalışmaların başlayacağına işaret ederek, "Diğer 2 bölgeye de el atma kararlarının çıkmasıyla TOKİ konutları yapım çalışmalarına başlanacak. Bilindiği gibi bu bölgelere acele kamulaştırma kararı alındı. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edilen bedellerin TOKİ'ye bildirilmesi ile vatandaşlarımızın hesabına paraları yatırılmaya başlandı." diye konuştu.

"1 yıllık süreç sonrası konutlar hazır olacak"

Bundan sonraki sürecin normal kamulaştırma olarak devam edeceğini belirten Yanık, ilçenin eski güzel günlerine kavuşacağını söyledi. Yanık, şunları kaydetti:

"Bakanlarımızın konutların bir yıl içinde bitirilmesi noktasında yüklenicilere direktifleri vardı. İlk ihale eylül ayında gerçekleşti. El atma kararının geç çıkmasından dolayı başlama süreci 2-3 ay gecikti. Ancak yine de hızlı bir şekilde bu süreç tamamlanarak bir yıl gibi kısa bir sürede vatandaşlarımız konutlarına kavuşacaklardır. Biraz sabır gerekiyor. Eskisinden çok daha güzel konutlar uygun mevkilerde vatandaşlarımızla buluşacak."

