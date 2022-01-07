Van Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Tefecilik’ suçu kapsamında Erciş ilçesinde 7 kişi ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

En az 60 kişi mağdur edildi

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 49 adet boş senet, 6 adet kişiler adına düzenlenmiş senet, 12 adet üzerinde alacak-verecek yazılı kağıt, 8 adet tapu ve muhtelif alacak verecek miktarlarını gösterir evraklar ele geçirildi.

60’ın üzerinde vatandaşın mağdur edildiği olayda, gizli kalmak isteyen mağdurlarında soruşturmaya dahil edilmesiyle mağdur ve şüpheli sayısının artabileceği belirtildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.