Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari hükümlü hastanede yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tedavi için geldiği hastanede yakalanarak cezaevine gönderildi.
Uşak'ta hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 18 gün hapis cezası bulunan 18 yaşındaki Y.T., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rahatsızlığı için randevu aldı.
Y.T'nin hastaneden randevu aldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastaneye geldiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.
Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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