Çubuk’a bağlı Barbaros Mahallesi’nde Bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi’nin bahçesine kar maskeli olduğu belirlenen bir kişi tarafından çok sayıda torpil atıldı.

Sesin duyulmasının ardından bahçedeki öğrenciler korkuya kapılırken, okul yönetimi durumu güvenlik güçlerine ihbar etti.

Okulun yakınında bulunan Çubukabad Parkı’nda görevli Çubuk Belediyesi’ne ait özel güvenlik görevlileri zanlıyı kaçarken yakalayarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan M.H. (17) İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.