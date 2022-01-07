Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son dönemde koronavirüsün Omicron varyantı etkisiyle salgının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı belirtilerek, Türkiye'de de Omicron varyantı nedeniyle son dönemlerde günlük vaka sayılarında artış görüldüğü kaydedildi.

COVİD-19 salgınının yeni varyantının Türkiye'de etkisinin en aza indirilmesi, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması için salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasının önem taşıdığı ifade edilen açıklamada şunlar belirtildi:

"Bu kapsamda,­ yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme-­içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat 24.00'e kadar yapılmasına, Nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 00.00'a kadar yapılmasına, bu çerçevede, Omicron varyantıyla mücadele kapsamında, müzik yayınlarına ilişkin saat kısıtlamalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kural ihlali yapanlara cezai işlem yapılacak

Açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ve adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği bildirildi.