Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Samsun'un Terme ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun - Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde, Yavuz İçlek idaresindeki otomobil ile M.Ç'nin kullandığı tır çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan İçlek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü M.Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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