Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
[Fotograf: AA]
Aksaray'da ağıldan kaybolan koyunlar jandarma ekiplerinin yaptığı drone çalışması sonucu bulundu.
Merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yaşayan çiftçi İ.Ç, jandarma ekiplerine ağılındaki koyunlarından 8'inin kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, arama başlattı. Drone ile havadan tarama yapan ekipler, hayvanları kayboldukları bölgeden 5 kilometre uzaklıkta buldu.
Ekipler, koyunları bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.
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