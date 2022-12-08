Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir bağ evinde sahte içki üretilip satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 12 bin 500 litre sahte içki, 1 litre anason aroması ve alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.

Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.