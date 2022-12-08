Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 12 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Çorum'da 12 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir bağ evinde sahte içki üretilip satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 12 bin 500 litre sahte içki, 1 litre anason aroması ve alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.
Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Çorum Sahte İçki
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