Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kamyonet minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
Van’ın Gürpınar ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Van-Gürpınar kara yolundaki bir petrol istasyonu önünde kamyonet bir minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen kamyonetteki 2 yaralı, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Van Trafik Kazası
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