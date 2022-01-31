Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da okul müdürü ölü bulundu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan okul müdürü evinde ölü bulundu.
Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu Müdürü Nuri Çalıcıoğlu'ndan, dün geceden bu yana haber alamayan arkadaşları ilçe merkezindeki evine gitti.
Eve giren meslektaşları Çalıcıoğlu'nu yerde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde okul müdürünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çalıcıoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.
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