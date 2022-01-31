Şebinkarahisar ilçesinden il merkezine hasta götüren ambulans, bu sabah saat 05.30 sularında Kümbet-Uzundere yolunda kara saplanarak yolda kaldı. Ambulans şoförü İlçe Özel İdare yetkililerini arayarak yardım istedi.

Bölgeye yakın Özel İdare ekipleri olmaması ve durumun aciliyeti sebebiyle soruna en kısa zamanda çözüm üretmek için İlçe Özel İdaresi ekipleri, Kümbet’te faaliyet gösteren Birun Kümbet Dağ Evleri görevlileri ile iletişime geçerek destek talebinde bulundu. Otel bünyesinde bulunan kar aracıyla otel çalışanları ambulansın yanına gitti.

Kısa zamanda ambulansın kara saplandığı yere ulaşan otel çalışanları içerisinde hasta bulunan ambulansı kara saplandığı yerden çıkartıp, yolunu açarak ambulansa karayoluna kadar eşlik etti.

Ambulansın daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşması sağlandı.