Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, hafta sonu yaptıkları denetimlerde, Kırıkhan’da 5, Hassa'da ise 7 belgesiz avcıyı tespit etti.

Ekipler, suçüstü yakalanan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza kesti, avda kullanılması yasak olan bir tüfeğe de el koydu.