Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da ruhsatsız avlanan 12 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde belgeleri olmadan avlanan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, hafta sonu yaptıkları denetimlerde, Kırıkhan’da 5, Hassa'da ise 7 belgesiz avcıyı tespit etti.
Ekipler, suçüstü yakalanan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza kesti, avda kullanılması yasak olan bir tüfeğe de el koydu.
Etiketler: Kaçak Avcılık Hatay
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