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Türkiye
TRT Haber 02.09.2026 11:38

18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 153 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında yakalanan 281 şüpheliden 153'ünün tutuklandığını duyurdu.

18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 153 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 18 ilde 32 ayrı operasyon düzenlendi.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ile araç kiralama ilanları vererek ve kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 153 tutuklama

Vatandaşları toplam 246 milyon TL dolandırdılar

Operasyonlar kapsamında 281 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 153’ü tutuklandı, 128’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon TL dolandırdığı, MASAK raporlarına göre banka hesaplarında ise 351 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucunda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 fişek, 223 cep telefonu, 32 elektronik eşya, 152 SIM kart, 4,5 milyon TL nakit para, 29 bin 942 ABD doları, 1000 euro, muhtelif miktarda altın, 9 flash bellek ve 2 hard disk ele geçirildi. Ayrıca 26 gayrimenkul ve 11 otomobile el konuldu.

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