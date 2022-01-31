Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: Die Zeit
Almanya'da polise silahlı saldırı: 2 ölü
Almanya'da rutin trafik kontrolü sırasında iki polis memuru silah vurularak hayatını kaybetti. Saldırganlar kaçtı. Saldırının gerekçesi henüz belli değil.
Almanya'nın Rheinland- Pfalz eyaletinde, polise silahlı saldırı düzenlendi.
Eyaletin Kusel ilçesinde trafik kontrolü sırasında açılan ateş sonucu iki polis memuru ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olayın arka planı henüz netlik kazanmadı.
Kusel Polis Müfettişliği yetkilileri rutin bir devriye geziyordu. Silahlı saldırı, Ulmet'teki 22. Bölge Yolu üzerindeki trafik kontrolü sırasında sabah 04:20 sıralarında gerçekleşti.
Saldırıya uğrayan 24 yaşındaki polis memuru ve 29 yaşındaki meslektaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, kaçan faillerin arandığını bildirdi. Polis, Twitter'da yaptığı açıklamada, arama önlemlerini komşu Saarland'a kadar genişlettiğini duyurdu.
Sıradaki Haber
2022 YKS ne zaman? 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı... TYT 2022, AYT 2022 sınav tarihleri...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz