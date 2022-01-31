Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 200 bin liralık hırsızlık: 7 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Van'da gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan dernekten 200 bin TL'lik malzeme çalan 7 kişi yakalandı.
Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan dernekten 200 bin TL'lik malzemelerin çalınması ile ilgili çalışma başlattı.
Malzemelerin çalınması ve satın alınmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.
Ele geçirilen malzemeler ise dernek yetkililerine teslim edildi.
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