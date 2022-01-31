Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan dernekten 200 bin TL'lik malzemelerin çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Malzemelerin çalınması ve satın alınmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler ise dernek yetkililerine teslim edildi.