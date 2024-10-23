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Güncel
AA 23.10.2024 09:29

Sakarya'da lise öğrencileri çevreci projeleri yerinde inceledi

Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, içme suyu arıtma ve yenilenebilir enerji tesislerini gezdi.

Sakarya'da lise öğrencileri çevreci projeleri yerinde inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi, yenilenebilir enerji yatırımları ve arıtma tesisleri ile öğrencilerin çevreci projelerle tanışmasını sağlıyor.

Geçen haftalarda tıp fakültesi öğrencilerini, öncesinde ise yurt dışından gelen eğitimcileri ağırlayan tesisler, bu hafta Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir etti.

Teknik gezi kapsamında Hızırilyas İçme Suyu Arıtma, ADASU HES ve GES tesislerini ziyaret eden öğrencilere, içme suyunun arıtılması ile yenilenebilir enerji üretmenin aşamaları uygulamalı gösterildi.

Ders kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler, merak ettiklerini alanında uzman personele sordu. Gezi sonunda katılımcılar, Büyükşehir Belediyesine eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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Sakarya Eğitim Yenilenebilir Enerji
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