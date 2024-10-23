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Güncel
AA 23.10.2024 09:25

Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 2024 yılında kamu kurumlarına ait 689 yatırım projesinin olduğunu söyledi.

Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

Vali Çiftçi'nin başkanlığında Valilik toplantı salonunda "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Kentin altyapı sorunları ve çözüm önerileri ile bu alanda yapılacak yatırımların değerlendirilip sektörel gelişimlerin elen alındığı toplantıda konuşan Vali Çiftçi, bu yılın 4. toplantısını düzenlediklerini belirtti.

Çiftçi, kentteki yatırım ve projelere ilişkin, "İlimizde 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 689 yatırım projesi mevcut. Bu projelerin tutarı 101 milyar 752 milyon lira. Projelerin 107'si tamamlanmış, 377'si devam, 161'i ihale aşamasında, 37'sine başlanmamış, 7'si ise tasfiye edilmiş durumda." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yatırımcı bölge kuruluşlarının yaptığı sunumlarla sona erdiği toplantıya, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe kaymakamları katıldı.

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