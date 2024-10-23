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Güncel
İHA 23.10.2024 09:21

Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 143 oldu.

Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 68 bin 143 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,7'sini otomobil, yüzde 24,9'unu traktör, yüzde 19,1'ini motosiklet, yüzde 13,7'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,0'ini minibüs, yüzde 0,8'sini otobüs, 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı'da Eylül ayında 527 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe kaydı yapılan toplam 527 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 72,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 11,8 ile otomobil, yüzde 10,4 ile traktör ve yüzde 5,1 ile kamyonet, takip etti. Öte yandan, Çankırı'da Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 72 adet azaldı

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