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Güncel
Guardian 23.10.2024 08:08

Almanya’da pizzacıya uyuşturucu baskını

Almanya’da polis, Düsseldorf kentindeki bir pizzacının siparişlerin yanında gizlice kokain dağıttığı uyuşturucu şebekesini çökertti.

Almanya’da pizzacıya uyuşturucu baskını
[Fotograf: Reuters]

Almanya'da polis, baskın yaptığı pizzacının, menüsündeki 40 numarayı sipariş eden müşterilerine pizzanın yanında kokain​ servis ettiğini ortaya çıkardı.

Alman yetkililer, mağazanın gözetim altında tutulmasının, Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'daki bir organize suç​ çetesini ortaya çıkarmalarına olanak sağladığını söylüyor.

DPA haber ajansının bildirdiğine göre, seçkin birimler de dahil olmak üzere yaklaşık 150 polis, geçen hafta dokuz şehirde 16 mülkte arama yaptı, üç şüpheliyi tutukladı ve gizli silahlara el koydu.

Müfettiş Michael Graf von Moltke, rutin bir gıda incelemesinde mutfakta uyuşturucuların ortaya çıkmasının ardından polisin popüler kasabadaki pizzacıyı hedef aldığını söyledi.

Çete üyelerine ait adreslerde yapılan baskınlarda bir esrar tarlası da ortaya çıkarıldı.

Reklam sloganları: Her şeyi evinize getiriyoruz

Şehrin narkotik bölümünden müfettişler işletmeyi gözetim altına aldılar ve 40 numaralı pizzanın müşterilerin favorisi olduğunu fark etti.

40 numaralı siparişte her pizzanın altına bir paket kokain yerleştirildiğini belirten Moltkes, "Bu keşif bizi şaşırttı çünkü sahibi hiçbir zaman uyuşturucu suçlarıyla suçlanmamıştı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan pizzacının "Her şeyi evinize getiriyoruz" şeklindeki reklam sloganı da dikkat çekti. 

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Almanya Uyuşturucu
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