Osmaniye'de kaza:1 ölü 3 yaralı

Şevket G. idaresindeki otomobil, Gökçayır köyünün Sabunçayı mevkisinde yol kenarında duran kamyonete çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada otomobildeki Mehmet S.'nin (13) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Mehmet S.'nin ağabeyleri İsa (17) ve Yasin Can S. (15) ile dayıları olan sürücü Şevket G., ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet S.'nin cansız bedeni de morga götürüldü.

Şevket G.'nin, yeğenlerini bayram alışverişine götürdüğü öğrenildi.