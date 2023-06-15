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Güncel
AA 15.06.2023 21:46

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçuna ilişkin planlı ve teknik takipli soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılan Ö.A, A.Ö. ve S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, esrar, 9 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında şu ana kadar ara yakalamalar sonucu ve eş zamanlı operasyon aşamasında 16 farklı uyuşturucu kullanıcısı şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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