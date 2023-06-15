Mardin’de buğday tarlalarında hasat mesaisi başladı

Türkiye’nin buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönümlük Mardin Ovası’nda bu yılki yağışlarla yüzü gülen çiftçiler, buğday hasadına başladı.

Buğday mahsulünde geçen yıla göre yaşanan verim artışının çiftçileri mutlu ettiğini belirten çiftçi Yakup Aydoğan, Mardin Ovası'nda bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi.

2023 yılının ilk buğday hasadını yaptıklarını ifade eden Aydoğan, `Geçen yıl verim 200-300 kilo iken, bu yıl 600-700 arasında. Geçen yıla göre yağmur çok iyi yağdı. Geçen yıl yağmur yağmadı, birçok tarlaya biçerdöver girmedi. Çiftçilerin yüzü gülüyor. İyi verimler alınıyor” dedi.