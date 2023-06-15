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Güncel
İHA 15.06.2023 19:43

Ekmek yüklü minibüse dağdan kopan kayalar çarptı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yağışlı havada yamaçtan kopan kaya parçaları ekmek yüklü minibüse çarparak maddi hasara neden oldu.

Ekmek yüklü minibüse dağdan kopan kayalar çarptı

İlçenin coğrafi işaret belgeli Kürtün Araköy Ekmeğini Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki pazarda satmak üzere minibüsüyle yola çıkan Çağlayan Tozlu, köy yolundan çıkıp Gümüşhane-Giresun karayolu istikametinde ilerlerken Araköy karşısındaki yamaçtan kopan kaya parçalarının bir kısmı aracının sağ arka tekerlek kısmına vurdu.

Yaptığı manevra ile yamaçtan kopan kayalardan kurtulmayı başaran Tozlu’nun aracının tekerleği kullanılamaz hale gelip araç hasar görürken, sürücü Tozlu kazayı yara almadan atlattı.

Günlerdir aralıklı devam eden yağışların sebep olduğu kazanın ardından trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda Karayolları ekipleri yola dökülen ve araçta hasara sebep olan kaya parçalarını temizledikten sonra yolu yeniden ulaşıma açarak yol boyunca kontrol ve temizlik çalışmaları başlattı.

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