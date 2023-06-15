Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.06.2023 18:34

Rize’de şiddetli yağış etkili oldu

Şiddetli sağanak yağış Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde etkili oldu.

Rize’de şiddetli yağış etkili oldu

AFAD Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illeri için bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu. Saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak yağış Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde etkili oldu. Şiddetli sağanak yağış ve mazgalların tıkanmasıyla otoyollarda göletler oluşunca sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Pazar ilçe merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken işletme sahipleri süpürgeler ve çek paslarla dükkanlarına giren suyu dışarıya boşalttı. Pazar Belediyesi ekipleri tarafından tıkanan mazgalların açılması için temizlik çalışmaları başlatıldı.

ETİKETLER
Rize Sağanak
Sıradaki Haber
Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
18:56
Biden'dan Demokratlara talimat: Trump davasıyla ilgili konuşmayın
18:55
Milli Savunma Bakanı Güler, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü
18:50
Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı
18:42
ABD'de Miami Belediye Başkanı 2024 başkanlık seçimleri için aday
18:37
Ordu'da üstünde 3 bin uyuşturucu hap bulunan kişi tutuklandı
Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Adana'da bir kişi trenin önünü kesti: Tren güçlükle durabildi
Adana'da bir kişi trenin önünü kesti: Tren güçlükle durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ