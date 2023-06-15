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Güncel
İHA 15.06.2023 21:28

Arı kovanlarını dağıtan ayıdan geriye pençe izleri kaldı

Tokat'ta arı kovanlarının 4 tarafının da kapalı olması ayıyı durdurmadı, kovanların sahibi sabah göründüğünde şaşkınlığa uğradı.

Arı kovanlarını dağıtan ayıdan geriye pençe izleri kaldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan Nazif Karakoç, arı kovanlarını ayı saldırılarından korumak için 4 tarafını kapatarak önlem aldı. Sabah saatlerinde kovanlarını kontrole gelen Karakoç gördüğü durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Çevresi kapalı olan kovanlarının dağıldığını gören Karakoç, şaşkına döndü. Kovalarının etrafını kapatmış olmasının bir işe yaramadığını anlayan Karakoç, kovanlarının halini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Karakoç'a ait olan 8 kovan zarar görürken, ayının korkulukların arasından kovanlara ulaştığı tahmin ediliyor. Kovanları dağıtan ayıdan geriye sadece pençe izleri kaldı.

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