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Güncel
İHA 15.06.2023 22:06

Batman'da aşırı sıcaklara karşı uyarı

Batman İl Sağlık Müdürü, vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı.

Batman'da aşırı sıcaklara karşı uyarı

İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Canpolat; yazılı bir mesaj yayımlayarak, aşırı sıcakların sağlık problemleri oluşturduğunu söyledi.

Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmakta olduğunu belirten Canpolat, "Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir” ifadelerine yer verdi. 

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