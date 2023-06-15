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Güncel
AA 15.06.2023 22:33

Kırşehir'de selden etkilenen köy yollarında çalışma başlatıldı

Kırşehir'de kuvvetli yağışlardan oluşan sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen köy yolları düzenleniyor.

Kırşehir'de selden etkilenen köy yollarında çalışma başlatıldı

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde son günlerdeki kuvvetli yağışların ardından sel ve su baskınlarıyla bozulan köy yollarının tamir ve bakımı için çalışma başlatıldı.

Ekipler, sel ve su baskınları sonrasında tıkanan menfezlerin temizliği, köy bağlantı yollarının kontrolü ve bozulan yolların onarım çalışmalarını yaptı.

Köylerde içme suyu şebekelerinde oluşan arızalara da müdahale edilerek vatandaşların temiz içme suyuna erişimleri sağlandı.

Kuvvetli yağışlardan etkilenen Çamalak, Çopraşık, Yeşiloba ve Küllühüyük köylerinde de kontroller sağlanarak, bölgede yaşanan olumsuzluklar bertaraf edildi.

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