Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ODKA Kısa Film Haftası başlıyor
Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kısa Film Haftası 7 Haziran'da başlıyor.
Çevrim içi kısa film haftasında gösterilecek, uluslararası festivallere katılmış ödüllü 10 Türk ve 10 Arap kısa filmi, 7-11 Haziran arasında "odka.eventive.org" adresinden izlenebilecek.
Film haftası kapsamında her gün 4 film gösterilecek. Filmlere erişim 24 saat boyunca, Lübnan, Filistin, Ürdün, Mısır, Katar, Fas’tan Arapça konuşulan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden katılımcılara açık olacak.
Sinemaseverler, film haftası kapsamında yönetmen ve yapımcılarla yapılacak söyleşileri, Yunus Emre Enstitüsünün sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleme imkânı bulacak.
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