Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de bir iş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir iş yerinden sahipli köpeği çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Polise başvuran E.B, çalıştığı iş yerinin sahibine ait köpeğin çalındığını bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı.
Çalınan köpek ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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