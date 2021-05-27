Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de otomobil dereye devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de N.Ş'nin kullandığı 40 ED 790 plakalı otomobil, Konuralp Mahallesi Orhan Gazi Caddesi 550. Sokak'ta kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Derenin içinde ters dönen araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekibince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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