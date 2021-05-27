Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı halde bulunan martı tedavi edilecek
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da gece devriye gezen bekçiler tarafından kanadından yaralı halde bulunan martı tedavi altına alındı.
Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler devriye gezerken yol kenarında yaralı halde çırpınan martıyı gördü.
Bekçiler yaralı martıyı Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Burada yem ve su verilen martının tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Yaralı martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak tedavisinin yapılması için merkeze götürüldü.
Etiketler: Sokak Hayvanları Emniyet Genel Müdürlüğü
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