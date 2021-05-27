İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İslambey Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir villa içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 22 Mayıs akşam saatlerinde villaya operasyon düzenledi. Operasyonda C.T. (35) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, villanın bodrum katı ve giriş katında saksılar içerisinde 27 kök yetişmiş halde Hint keneviri ile 5 poşet halinde 1 kilo 327 gram satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.