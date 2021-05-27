Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta ambulans helikopter Covid-19 hastası için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören hasta ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören M.N.B'nin sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilçeye ambulans helikopter çağırıldı.
Helikopterle kent merkezine sevk edilen M.N.B, ambulansla Sivas Numune Hastanesi Geriatri Merkezi'ne kaldırıldı.
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