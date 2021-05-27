Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel televizyon kanalındaki programa konuk olan Çolakbayrakdar'dan, bir vatandaş mesajla Argıncık bölgesindeki esnafların denetlenmesini talep etti.

Canlı yayında Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu'nu arayıp talimat veren Çolakbayrakdar, vatandaşın talebinin yerine getirilmesini sağladı.

Çolakbayrakdar, toplum sağlığı için gerekli bütün önlemleri aldıklarını ve özellikle bu süreçte denetimleri sıklaştırdıklarını belirtti.

Zabıta ekiplerinin vatandaşların güveni ve sağlığı için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 asırdır var olan zabıta teşkilatı, özellikle pandemi sürecinde sahada fedakarca çalışmaktadır. Pazar yerlerindeki çalışmaların yanı sıra hem Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki katkılarından hem de sahada herhangi bir ihtiyaç olduğunda ilk akla gelenlerden olan zabıtamızı, vefakar çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Allah emeklerini zayi etmesin. İnşallah en kısa süre içerisinde bu salgından kurtulup, eski günlerimizdeki gibi huzur içerisinde yaşamaya devam ederiz. Gayretimiz, çabamız, vatandaşlarımızı mutlu ve memnun etmektir."