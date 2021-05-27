Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manyas'ta ayı, arı kovanlarına zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Koçoğlu Mahallesi'nde bir ayı, bal dolu kovanlara zarar verdi.
Şahbalı mevkisindeki kovanlarını kontrol eden Mehmet Çelik, 7 kovanın talan edildiğini gördü.
Çevrede araştırma yapan Çelik, bir ayının ayak izlerine rastladı.
Arıcının zararının yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenildi.
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