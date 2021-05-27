Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu yerlerde akşam saatlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörüldüğünden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Yağış Meteoroloji
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