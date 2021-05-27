Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu yerlerde akşam saatlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörüldüğünden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.