Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.02.2024 23:51

Nevşehir'de trafik denetimlerinde 2 bin 223 sürücüye ceza kesildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan kontrollerde son bir haftada 2 bin 223 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Nevşehir'de trafik denetimlerinde 2 bin 223 sürücüye ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, trafik kazalarının önüne geçmek ve kural ihlallerini önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, kırmızı ışık ve hız ihlali ile hatalı park, taşıma kanununa muhalefet ve diğer maddelerden 2 bin 223 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Ayrıca kontrollerde 11 araç trafikten men edildi.

Jandarmadan öğrencilere trafik kuralları konusunda seminer

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar köyünde öğrencilere trafik kuralları konusunda seminer verdi.

İçişleri Bakanlığının "Güvenli Okul - Güvenli Gelecek’" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Karapınar Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ekipler, kazaların önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla genel trafik kuralları, yayaların hareket tarzı, okul taşıtlarından inme ve binme kuralları ile ilgili eğitim verdi.

Ekipler öğrencilere, trafik kurallarıyla ilgili broşür ve boyama kitabı da dağıttı.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Şanlıurfalı çocuklar harçlıklarını Filistin'e bağışladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırı düzenledi
00:16
İran, ABD'nin Bağdat saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirdi
00:16
Düzce'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
00:11
İsrail savaş kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşmek üzere toplandı
23:58
Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun yaşıyor
23:36
Sınır Tanımayan Doktorlar: Temiz su yetersizliği nedeniyle Filistinliler için yaşam koşulları umutsuz
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Tayland'da bir fil, sahibini ezerek öldürdü
Tayland'da bir fil, sahibini ezerek öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ