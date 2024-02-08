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Güncel
AA 08.02.2024 22:52

Kahramankazan'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi

Kahramankazan Arama Kurtarma Birliği tarafından lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Kahramankazan'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, öğrencilere afet nedir, afet öncesi hazırlıklar, afet sonrası ilk saatler, deprem, heyelan, çığ, tsunami, sel ve yangın gibi konularda bilgiler verdi.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan ekip üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerdeki arama kurtarma faaliyetleri sırasında yaşadıkları olayları paylaştı, onları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

Eğitim, Okul Müdürü Fatih Erdoğan'ın Türk Bayrağı hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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