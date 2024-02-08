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Güncel
İHA 08.02.2024 22:25

Kastamonu Belediyesi’nden her sabah üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Kastamonu Belediyesi tarafından hazırlanan ikram aracı, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı.

Kastamonu Belediyesi’nden her sabah üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Kastamonu Belediyesi ekipleri her sabah üniversite öğrencilerine çorba ikramına başladı. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatlarıyla hizmete alınan ikram aracı Kastamonu Üniversitesi kampüsü girişinde öğrencilere çorba ikram etti.

Şehrin her değerine sahip çıktıklarını ve sosyal belediyecilikten yaptıkları projelerle söz ettirdiklerini kaydeden Vidinlioğlu, “Şehrimizde üniversite öğrenimini gören öğrencilerimizin aileleri onları bizlere emanet etti. Kastamonu misafirperver bir şehirdir. Biz de öğrencilerimize sabah ders öncesi çorba ikramında bulunuyoruz. Üniversite öğrenimindeki yoğunluğu biliyoruz. Öğrencilerimizin zamanla olan yarışının farkındayız. Bu doğrultuda daima onların yanına olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Kendilerine yapılan ikramdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kastamonu Belediyesi ikram aracının hafta içi her sabah ikramlarını üniversite kampus girişinde sürdüreceği belirtildi. 

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