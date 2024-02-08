Şanlıurfalı çocuklar harçlıklarını Filistin'e bağışladı

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Oruç Kur'an Kursunda eğitim gören 4-6 yaşındaki öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e bağışlamak üzere İlçe Müftüsü Osman Toprak'a teslim etti.

İlçe Müftüsü Toprak, Filistin için başlatılan yardım seferberliğine miniklerin de katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrencilerimizin haçlıklarını Filistin’e gönderilmek üzere bize teslim etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı güzel yavrularımızı, ailelerini ve öğreticilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toprak, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, kurs öğreticisi Hatice Kılıç'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.