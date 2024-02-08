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Güncel
İHA 08.02.2024 23:13

Burdur’da 9 firari hükümlü yakalandı

Burdur'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Burdur’da 9 firari hükümlü yakalandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23-31 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 20 asayiş olayında 21 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan uygulamalarda 22 bin 54 şahıs sorgulanırken, 55 aranan şahıs yakalandı. 15 bin 848 araç sorgulamasında ise 4 yakalama kaydı bulunan araç bulundu.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalarda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. 

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