Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından düzenlenen "Kapadokya Kültürel Miras Festivali" başladı.

NEVÜ yerleşkesinde düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalin açılışında, protokol üyeleri ile öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, memleketi Nevşehir'de üniversite öğrencileriyle festivalde buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Üniversitenin bugünkü seviyeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gizligider, şöyle devam etti:

"Gerek mimarisi gerek alt ve üst yapısı, her biri birbirinden kıymetli hocalarıyla, bu kurumların olmazsa olmazı Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kıymetli öğrencilerimizle göz kamaştırıyorsunuz. Festival, klasik bir eğlenceden öte bizim için son derece anlamlı bir yürüyüşle başladı. Etkinliğin bundan sonraki yıllarda da aynı heyecanla sürmesini temenni ediyorum."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Kovid-19 ile mücadele sürecinde uzaktan eğitim nedeniyle etkinliklere duyulan özlemin sona erdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgede yaşıyoruz. Tabii bu zenginlik kültürel zenginliği de beraberinde getiriyor. Kültürel zenginliğin hem günümüzde yaşayanlara hem de gelecek nesillere aktarılması anlamında bugün burada yapılan ve birincisi gerçekleştirilen Kapadokya Kültür Mirası Festivali'nin çok değerli olduğunu düşünüyorum."

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz ise üniversite tarafından ilki düzenlenen festivali önemsediklerini dile getirdi.

Kültürel mirasın yeni nesillere tanıtılmasını sağlayacak etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

"İnsanlığın varlığını sürdürebilmesi için dünyada üç tür çeşitlilik öne çıktı. Birincisi; kültürel çeşitlilik. Bu çeşitlilik yeryüzünde devam etmezse insanlık zenginliğini sürdüremeyecek. Hangi kıtada olursak olalım insanlık bizim yaratıcılığımızla, çeşitliliğimiz içerisinde devam etmek zorunda. Bunun için kültürlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin görevi. İkincisi; Nevşehir doğası ve kültürel zenginliği açısından jeolojik çeşitlilik de oluşturuyor.

Üçüncüsü de bizim yeryüzünde var olmamızı sağlayan biyolojik çeşitliliktir. Anadolu bu konuda da ciddi bir zenginliğe sahip. Flora ve fauna dediğimiz hayvan ve bitki çeşitliliği bakımından sadece Anadolu'da olanlar var. Kapadokya, UNESCO'nun sözleşmesinde karma miras olarak kayıtlıdır. Üniversitemiz somut olmayan kültürel miras alanında UNESCO Kürsüsü kurma yönünde çalışma yürütülüyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz."

NEVÜ Semah Ekibi'nin sahne aldığı etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Festival, hafta sonuna kadar çeşitli konser ve eğlence programlarıyla devam edecek.