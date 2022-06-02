Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da `kapora dolandırıcılığı` iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da, internet sitelerinde kendisini mülkiyet sahibi gibi gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da iddiaya göre, Özlem O. (50) internet sitesinden bulduğu evi almak için ilan koyan Burak Y'ye (23) 50 bin lira kapora verdi. Tapu işlemleri sırasında ortadan kaybolan Burak Y'yi bulamayan Özlem O, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Burak Y'yi Helvadere beldesinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Aksaray
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