Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Şadırvan Parkı'ndaki serginin açılışında, kursiyerler tarafından bugüne kadar yapılan her çeşit ürünü sergilediklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yaşar, şunları kaydetti:

"1 Eylül 2021'den 31 Mayıs 2022'ye kadar 22 bin 500 kişiye kurs verdik. İnşallah bu kurslarımız önümüzdeki günlerde de artarak devam edecek. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak amacımız, hayvan yetiştiriciliğinden hasta bakımına kadar tüm alanda kurs vermek. Kurs almak isteyenler, hangi konuda ve alanda kurs almak istiyorlarsa Halk Eğitim Müdürümüze müracaat edebilirler. Yer ve zaman önemli değil, her yerde, her zaman kurs vermeye hazırız, yeter ki halkımızdan istek gelsin."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı, halk dansları ekibi gösteri sundu.

Sergide, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ahşap yakma tekniği, dekoratif ahşap süsleme, ev aksesuarları, ebru, ev tekstili ürünleri hazırlama, iğne oyası, şiş örgü çanta, örme ve tığ oyası örücülüğü gibi birçok el emeği ürün yer alıyor.