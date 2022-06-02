Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da balkondan düşen çocuk yaralandı
[fotoğraf: AA]
Çorum'da evinin balkonundan düşen iki yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Çorum'da alınan bilgiye göre, iki yaşındaki N.T, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 7. Sokak’taki apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan beton zemine düştü.
Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan N.T, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk muayenesinde kafatasında kırık tespit edilen çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Çorum
Son Haberler
- 14:15
- 14:19
- 14:17
- 14:01
- 14:04
Sıradaki Haber
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz