Nevşehir'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Muharrem T. idaresindeki halk otobüsüne binen İsmail Ç., yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı.

2000 Evler Mahallesi'nden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi istikametine seyreden otobüsün şoförü Muharrem T., yolcuların uyarısı üzerine güzergah dışına çıkarak Çapacı'yı özel hastaneye götürdü.

Otobüsten sağlık görevlilerince sedyeyle alınan İsmail Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.



"Aynadan baktım, adamın benzi sararmıştı, hastaneye ulaştırdık"

Otobüste yaşananlar, araç içi güvenlik kamerası ve vatandaşlarca görüntülendi.

Türkavcı, gazetecilere, üzerine düşeni yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Yolcular bir kişinin rahatsızlandığını söyledi. Aynadan baktım, adamın benzi sararmıştı. Araçtakilerden birisi hemşireymiş, 'Kalp krizi geçiriyor.' dedi. Oradan hemen aracı ters yöne çevirdim. Kornaya basınca diğer sürücüler yolu açtı ve hastaneye ulaştırdık" dedi.

İsmail Ç. ise daha önce kalp ameliyatı geçirdiğini, araçta bir anda fenalaştığını belirterek, otobüs şoförü ve kendisine destek olan yolculara teşekkür etti.