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Güncel
İHA 17.05.2023 11:55

5 farklı ülkeden gelen temsilciler Kastamonu'daki tohum bahçelerini gezdi

Türk devletlerinden Kastamonu'ya gelen temsilciler, tohum bahçeleri hakkında detaylı bilgi edindi.

5 farklı ülkeden gelen temsilciler Kastamonu'daki tohum bahçelerini gezdi

Tarım ve Orman Bakanlığının partneri olduğu Orta Asya’da Çevresel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik İçin Orman Restorasyonunun İyileştirilmesi Projesi çerçevesinde Türk devletlerinden gelen temsilciler, Kastamonu’yu ziyaret etti.

5 farklı ülkeden gelen temsilciler Kastamonu'daki tohum bahçelerini gezdi



Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan Kastamonu’ya gelen heyet, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün misafirliğinde Taşköprü Muzaffer Terzi Fidanlık Müdürlüğünü gezdi. Fidanlıkta tohum bahçesi hakkında bilgi alan heyet, çalışmalar ile ilgili bilgi sahibi oldu. Heyete, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile Bölge Müdür Yardımcısı Meryem Burçin Irmak ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Ercan Şen de eşlik etti. Ayrıca heyete, arazide tohum mesceresinden ve tohum bahçesinden örnekler verilerek anlatımda bulunuldu. 

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