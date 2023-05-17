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Güncel
İHA 17.05.2023 11:43

Konya’da motosiklet ile işçi servisi çarpıştı: 2 ölü

Konya’nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile işçi servisinin çarpışması sonucu motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya’da motosiklet ile işçi servisi çarpıştı: 2 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Çömlekçi Mahallesi Halkapınar yolu üzeri Aksu Camii civarında meydana geldi.

Mert Yusuf B. yönetimindeki motosiklet ile S.E. idaresindeki işçi servisi çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Mert Yusuf B.’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Talha A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüseyin Talha A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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