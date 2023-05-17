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Güncel
AA 17.05.2023 11:52

Şırnak'ta şehitler için tören düzenlendi

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu"nda şehit düşen 4 asker ve 1 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.

Şırnak'ta şehitler için tören düzenlendi

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehit uzman çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Tokat'a, Serkan Ölmez'in naaşı Mersin'e, Özcan İlhan'ın naaşı Aydın'a, Gaffar Mayik'in naaşı Şanlıurfa'ya ve şehit güvenlik korucusu Cevher Özgün'ün naaşı da Şırnak'ın Uludere ilçesine uğurlandı.

Törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman'ın da katıldığı öğrenildi.​​​​​​​

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