Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avanos'ta bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen jandarma, 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen Hitit dönemine ait küçük boğa heykeli ele geçirdi. Operasyonda, N.B, A.R.O, S.Ç. ve A.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.